Wie niet in het centrum moet zijn, wordt teruggestuurd: agenten controleren belangrijkste invalsweg naar Blankenberge Bart Huysentruyt

09 augustus 2020

14u42 0 Blankenberge Een team van zo’n zes agenten controleert al een hele dag het verkeer dat via de Brugse Steenweg, de belangrijkste toegangsweg tot de badstad, Blankenberge in wil.

Zoals aangekondigd sluit Blankenberge vandaag de deuren voor dagjestoeristen. Wie geen langdurig verblijf kan voorleggen of een besteld ticket voor onder meer De Mol aan Zee of Sea Life, komt er vandaag niet door. De politie heeft daarvoor een wegblokkade opgezet. Op het drukste moment van de dag zorgde dat voor minstens een halfuur file. Je stond stil tot aan het kruispunt met Zuienkerke. De politie controleert élke wagen en beslist zelf of die door mogen rijden naar het centrum. Daardoor is het vandaag een stuk minder druk in Blankenberge.