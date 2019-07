Wie geeft pinguïnkuikens van Sea Life een naam? Bart Huysentruyt

04 juli 2019

10u02 0 Blankenberge De verzorgers van zeedierenopvangcentrum Sea Life in Blankenberge gaan op zoek naar namen voor de twee babypinguïns die er afgelopen lente zijn geboren.

“De pinguïns stellen het goed, beginnen hun waterdichte veren te krijgen en gaan steeds vaker het buitenverblijf verkennen. Binnenkort zie je ze dus vrolijk zwemmen bij onze andere plonskoningen en -koninginnen”, vertelt hoofddierenverzorger Manu Potin. “We willen alle pinguïns die buiten wandelen een naam kunnen geven, daarom zijn we nu op zoek naar twee nieuwe namen.”

Wie een suggestie heeft, kan ze insturen via Facebook en Instagram voor 11 juli. Daarna maken de dierenverzorgers van Sea Life een selectie en kun je tot 18 juli via Facebook stemmen op de top 10. De twee namen die het meeste steun krijgen van het publiek, worden dan officieel gegeven aan de jongste telgen van het pinguïnverblijf. Een voorwaarde is dat de namen voor beide geslachten geschikt zijn. Het geslacht is uitwendig bij Humboldt-pinguïns niet zichtbaar en kan enkel door middel van een DNA-test bepaald worden. “Ervaring leert dat de kans even groot is dat het een jongen is, als dat het een meisje is, het blijft dus echt afwachten tot we de uitslag hebben van de DNA-testen.” Een van de twee kuikens is erg lief en aanhankelijk, het ander kuiken is een pittig baasje die met plezier een pikje uitdeelt aan de verzorgers.

De geboorte van de twee pinguïns maakt deel uit van het succesvol kweekprogramma binnen Sea Life. Zo werden er sinds de start van het kweekprogramma al 40 pinguïns geboren in Blankenberge. Een kweekprogramma is van belang, omdat de Humboldtpinguïn een van de meest bedreigde soorten in de wereld is. Deze soort leeft vooral aan de kust van Peru en Chili, en dankt zijn naam aan de Duitse ontdekkingsreiziger Alexander von Humboldt.