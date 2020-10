Werkstraf voor man die stuk oor afbeet tijdens vechtpartij Siebe De Voogt

13 oktober 2020

14u33 0 Blankenberge Een 32-jarige man uit Wenduine moet van de Brugse strafrechter een werkstraf van 130 uren uitvoeren voor een zware vechtpartij in Blankenberge. T.D. beet daarbij een stuk uit het oor van z'n slachtoffer, al beweerde hij zich daar zelf niets meer van te herinneren.

De feiten speelden zich af op 3 december 2017. T.D. ging die avond met twee bevriende koppels zijn verjaardag vieren op het bal van de burgemeester, maar raakte aan de toiletten verwikkeld in een discussie. Daarbij kreeg T.D. een vuistslag, waarna een vechtpartij ontstond. In dat tumult beet de dertiger een stuk van het oor van de tegenpartij. De politie stelde ook vast dat hij bloed aan zijn tanden had.

Geen getuigen

Volgens zijn advocaat waren er evenwel geen getuigen die hem zagen bijten. Ook de man zelf verklaarde het niet gedaan te hebben. Van de avond kon hij zich weliswaar nog maar weinig herinneren, omdat ze allemaal stevig hadden gedronken. De advocaat van de burgerlijke partij benadrukte dat zijn cliënt na het incident plastische chirurgie moest ondergaan. De rechter kende de man dinsdagmorgen voorlopig een schadevergoeding toe van 4.500 euro. Een deskundige zal zijn precieze schade moeten begroten.