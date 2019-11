Werknemer van restaurant krijgt geen straf nadat hij 12-jarige jongen betast in toiletten Siebe De Voogt

25 november 2019

18u09 0 Blankenberge Een 28-jarige Afghaan uit Blankenberge heeft in de Brugse rechtbank opschorting van straf gekregen voor de aanranding van een 12-jarige jongen. S.B. werkte op het moment van de feiten in een restaurant op de Zeedijk en betastte het slachtoffer in de toiletten.

De feiten speelden zich op 7 juli 2016 af. Het toen 12-jarige slachtoffer was samen met z’n ouders gaan eten op een restaurant langs de Zeedijk in Blankenberge. Toen hij naar het toilet was geweest, vertelde de jongen dat een man hem betast had aan z’n geslachtsdeel en achterwerk. S.B. werd aanvankelijk niet herkend door het slachtoffer, maar kwam twee weken later toch in het vizier van de speurders. Aan zijn werkgever had hij immers verteld dat hij een jongen op een onschuldige manier had aangeraakt, terwijl hij de toiletten aan het poetsen was. “Ik nam hem enkel vast aan z’n schouders, zodat hij zou opschuiven en ik de handzeep zou kunnen bijvullen”, beweerde hij. S.B. stemde uiteindelijk in met een test aan de leugendetector, maar bij het inleidende gesprek viel hij al door de mand. Hij bekende dat hij het toilethokje van het slachtoffer betreden had en hem had betast. Naar eigen zeggen wist de man niet wat hem bezielde. De rechtbank gaf S.B. maandagmorgen de gunst van de opschorting van straf om z'n reclassering niet in het gedrang te brengen. “De beklaagde volgt lessen Nederlands, is bijna altijd aan het werk geweest en wordt begeleid door het OCMW”, klonk de motivering van het vonnis.