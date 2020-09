Werken Het Lindenhof liggen stil door faillissement aannemer Bart Huysentruyt

30 september 2020

15u40 2 Blankenberge Twee werven van de sociale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof in Blankenberge liggen stil door het faillissement van aannemer Frans Verhelst bv.

Begin juni werd de sociale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof op de hoogte gebracht van het overlijden van de zaakvoerder van de firma. De aannemer werd door Het Lindenhof aangesteld voor de realisatie van het project de Couronne in de Kerkstraat 150 en 166 en voor het project in de Stationsstraat 15 in Blankenberge.

Het overlijden van de zaakvoerder heeft er toe geleid dat op maandag 28 september het faillissement werd uitgesproken. “Door dit faillissement zijn de werkzaamheden uiteraard stilgevallen en is het aan de curator en Het Lindenhof om een nieuwe aannemer te vinden”, zegt voorzitter Kim Dewulf. “Daarnaast werden met de architect afspraken gemaakt om, met respect voor de wettelijke procedures en termijnen, de werf zo snel mogelijk opnieuw op te starten. Dat zal echter enkele maanden in beslag nemen. We streven er naar om de hinder naar omwonenden tot een minimum te beperken.”