Wereldvermaarde kunstenares exposeert in Casino Bart Huysentruyt

23 juli 2019

14u47 8 Blankenberge De wereldvermaarde kunstenares Cindy Wright, die afkomstig is uit Antwerpen, exposeert nog tot eind september in zaal De Meridiaen van het Casino in Blankenberge.

Wright toont er tien van haar opmerkelijke schilderwerken. De expo kreeg de titel ‘Another fairytale’ en toont sprookjesachtige werken die de kijker doen nadenken. Ze zijn vaak een confrontatie met wereldproblemen zoals de ‘plastic soup’, de toenemende digitalisering en de klimaatverandering. Niet toevallig spelen ook dode dieren een grote rol in haar werk. “Het is de eerste keer dat ik in Blankenberge te zien ben”, zegt Cindy Wright. “Het is leuk om hier in de zomerperiode te zijn, omdat ik er een beetje mijn vakantie aan koppel.” Wie even geen zin heeft in het strand, kan de expo gratis bezoeken tussen dinsdag en zondag van 14 tot 17 uur.