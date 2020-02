Weer zand ruimen op de Pier na doortocht naamloze storm Bart Huysentruyt Mathias Mariën

24 februari 2020

14u04 5 Blankenberge De stevige storm (zonder naam) van afgelopen weekend heeft weer voor zandophopingen gezorgd langs de wandelweg van de Pier in Blankenberge.

Het was niet zo erg als vorige week, toen er duizenden kilo’s zand op de gangway was gewaaid. “We willen ons openbaar domein zo proper en net mogelijk houden, dus zullen we onze technische dienst aan het werk zetten om het zand te ruimen", zegt schepen van Openbare Werken Sandy Buysschaert (CD&V). “We kunnen de weersomstandigheden natuurlijk niet inschatten. Het is vervelend dat we dit werkje opnieuw moeten uitvoeren, maar het is niet anders. We willen dat mensen ten volle van de mooie plekjes van onze stad kunnen genieten." De technische dienst van Blankenberge draait overuren, want ze zijn vandaag ook flink in de weer om de plakkerige confettiregen van zondag op te ruimen.