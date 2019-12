Weer twee zomershows in Het Witte Paard Bart Huysentruyt

19 december 2019

12u53 0 Blankenberge Net als dit jaar zal revuetempel Het Witte Paard in de zomer van 2020 twee shows programmeren. De grote show krijgt de naam ‘Let’s go bananas’ en programmeert onder meer Lou Depryck en Maarten Cox. In de andere revue is Jacky Lafon de ster, met Laura Lynn en Patrick Onzia aan haar zijde.

Lou Depryck is de man achter Lou & The Hollywood Bananas. Klassiekers als ‘Ca Plane Pour Moi’ en ‘Kingston, Kingston’ zullen welbekend in de oren klinken. Er komen vier internationale acts die voor entertainment zorgen. De avond wordt gepresenteerd door Patrick Onzia en Dimitri Verhoeven. De Satyn Sisters zingen tussendoor en de Vlaamse cast wordt aangevuld met zanger Maarten Cox. Geen spoor meer van Daisy Thys, die dit jaar nog meespeelde. De regie is voor het vierde jaar op rij in handen van Jos Dom. D liveshow wordt zoals steeds bijgestaan door het zeskoppige live orkest onder leiding van Patrick Desmedt en de Showgirls onder leiding van Camilla Keutel. Let’s Go Bananas 2020 loopt van 15 juli tot en met 7 september 2020.

Jacky Lafon stelde haar eigen show samen. In ‘Jubilee Aan Zee’ viert ze 55 jaar op de planken. Net zoals afgelopen zomer staan Laura Lynn en Frank Van Erum er mee op de planken. Nieuw in 2020 zijn Jan Wuytens en Patrick Onzia. De regie doet Jacky Lafon zelf. Jubilee Aan Zee loopt van 17 juli tot en met 13 september 2020.