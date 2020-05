Weer parkeercontroles in Blankenberge vanaf maandag 11 mei Bart Huysentruyt

05 mei 2020

12u10 8 Blankenberge Parkeerbedrijf OPC start op maandag 11 mei opnieuw met parkeercontroles in Blankenberge. Sinds 18 maart voerden ze geen controles meer uit.

Omdat de winkels weer openen op die datum zal dus ook het parkeerregime weer gehandhaafd worden. De voorbije periode bleef de parkingshop bereikbaar per mail of per telefoon, vanaf 11 mei kan je er opnieuw langsgaan, als je de veiligheidsmaatregelen en de social distance respecteert.