Week geleden nog veroordeeld voor diefstallen en dertiger zit al opnieuw achter de tralies Siebe De Voogt

05 juli 2019

14u04 0 Blankenberge Hoewel hij een week geleden nog maar veroordeeld werd voor vier inbraken en een reeks diefstallen, zit een 34-jarige Bruggeling nu in de cel in een drugsdossier. Kevin V. schond zijn voorwaarden en werd opnieuw aangehouden.

De man is een gekende naam bij politie en gerecht. Op 25 juni kreeg hij bij verstek een effectieve celstraf van twee jaar. Kevin V. pleegde vier inbraken in De Haan, Blankenberge en Brugge, maar maakte zich ook schuldig aan een hele reeks diefstallen. In december 2017 werd V. betrapt bij het stelen van een fles wodka in de Aldi in Blankenberge. In de plaatselijke Delhaize stal hij enkele maanden later onder meer twee varkenshaasjes en een doosje sint-jakobsschelpen. Op 29 mei vorig jaar ging het in Kortrijk dan weer om een fles gin, stokbrood, twee stukken zalm en een droge worst. Nog voor de celstraf voor die feiten definitief werd en V. kon opgepakt worden, stak de man het gerecht een handje toe. Enkele maanden geleden werd hij voorwaardelijk vrijgelaten in een drugsdossier. V. hield zich echter niet aan de opgelegde voorwaarden, waardoor de onderzoeksrechter hem deze week opnieuw aanhield. De raadkamer verlengde die aanhouding vrijdagmorgen met een maand.