Wapenfreak krijgt 2 jaar cel nadat hij vrouw in oog schoot met loodjesgeweer Siebe De Voogt

18 februari 2020

14u15 4 Blankenberge Een 35-jarige Bruggeling heeft een effectieve celstraf van 2 jaar gekregen voor een schietincident begin september in Blankenberge. Een vrouw werd daarbij met een loodjesgeweer in haar oog geschoten. Volgens Kenneth B. wist hij niet dat het geweer geladen was en wilde hij het slachtoffer enkel wat bang maken.

De feiten speelden zich in de nacht van 5 op 6 september af in het appartement van een vriendin van Kenneth B., bij wie hij verbleef. Volgens de verdediging stond het slachtoffer rond 1.30 uur plots aan de voordeur van de flat. De vrouw zocht onderdak voor de nacht en belde hard aan. Toen ze bleef volharden, werd ze binnengelaten door de vriendin van B. “Het slachtoffer begon vrijwel meteen om drugs te vragen. Uiteindelijk schoot mijn cliënt z’n vriendin te hulp en zijn z’n stoppen doorgeslagen.

Hij nam een luchtdrukpistool en ging er vanuit dat er geen kogeltjes meer inzaten. Mijn cliënt had enkel de bedoeling om het slachtoffer wat schrik aan te jagen.” Het loodjesgeweer was echter wel geladen. Kenneth B. schoot twee keer en raakte de jonge vrouw in haar rechteroog. “Ze houdt gelukkig geen blindheid over aan het incident, maar mijn cliënt beseft dat het veel erger had kunnen aflopen.”

Het openbaar ministerie vorderde een effectieve gevangenisstraf van 2 jaar voor B. De verdediging drong aan op een milde straf. B. is geen onbekende voor het gerecht en staat gekend als een echte wapenfreak. In het najaar kreeg hij nog 18 maanden cel, nadat hij liefst vier keer betrapt werd met een verboden wapen op zak. Aan het slachtoffer van het schietincident moet hij voorlopig 5.000 euro schadevergoeding betalen. Een deskundige moet haar precieze schade begroten.