Wapenfreak blijft in de cel, nadat hij vrouw met loodjesgeweer in het oog schiet Siebe De Voogt

27 september 2019

16u19 0 Blankenberge Een 35-jarige Bruggeling blijft een maand langer in de cel voor een schietincident eerder deze week in Blankenberge. Een vrouw werd daarbij met een loodjesgeweer in het oog geschoten. Wellicht houdt het slachtoffer blijvende oogschade over aan de schietpartij.

De feiten speelden zich zondag af in het appartement van een vriendin van Kenneth B., bij wie hij verbleef. Volgens de verklaring van de Bruggeling bleef het slachtoffer ’s nachts aandringen om binnengelaten te worden. Ze zou drugs hebben willen kopen. B. liet de vrouw uiteindelijk binnen, maar greep plots naar zijn loodjesgeweer. Hij verklaarde aan de politie dat hij haar gewoon wilde bang maken, maar vergeten was dat het wapen nog geladen was. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de verklaringen van B. kloppen. Het slachtoffer werd bij het schietincident in het oog geraakt. Er zou sprake zijn van blijvende schade. De onderzoeksrechter stelde intussen een deskundige aan om het slachtoffer te onderzoeken. Kenneth B. verscheen vrijdagmorgen voor de raadkamer en blijft in afwachting van het verdere onderzoek alvast een maand langer in de cel. Donderdag nog verscheen hij voor de correctionele rechtbank in Brugge, nadat hij liefst vier keer betrapt werd met een verboden wapen op zak. In dat dossier riskeert hij bij verstek 20 maanden cel.