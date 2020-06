Waar zit De Mol? Op het strand van Blankenberge Bart Huysentruyt

19 juni 2020

11u12 76 Blankenberge Mollenjagers kunnen deze zomer hun hart ophalen in Blankenberge. VIER en The Park lanceren De Mol aan Zee, met eigen café aan het strand en een virtualrealitygame. “We kunnen niet iedereen meenemen op reis, maar dit is toch een leuke ervaring voor de fans.”

Vlak bij de vuurtoren aan de havengeul bouwen VIER, Rodenbach en eventpartner TWICE Entertainment een pop-up De Mol Café. Daar zal je kunnen genieten van een hapje en een drankje in Griekse sferen. Het café, met groot buitenterras met zeezicht, zal vanaf 1 juli doorlopend gasten verwelkomen. Het is dagelijks en de hele zomer tot en met 13 september geopend van 10 tot 22 uur. Het zal ook de twee laatste weekends van september toegankelijk zijn.

“Hoe het VR-spel precies in zijn werk gaat, houden we - zoals dat hoort bij De Mol - nog even geheim Philippe De Schutter van The Park

De Mol-programmadirecteur Annick Bongers legt uit waarom het concept voor het eerst naar zee komt. “De voorbije seizoenen scoorde De Mol elke week opnieuw met meer dan een miljoen kijkers. Het programma was absolute marktleider op zondagavond in Vlaanderen en een heel sterk merk. De dag van de finale liepen er meer dan 10.000 inschrijvingen binnen voor het nieuwe seizoen. Maar aangezien we maar tien mensen kunnen meenemen op reis, willen we met De Mol aan Zee toch een antwoord en vooral een bijzonder fijne mol-ervaring geven aan de vele fans.”

Bezoekers spreiden

Voor Blankenberge is het straffe promotie. In onzekere tijden kan de badstad toch een bijzonder evenement aanbieden aan de bezoekers. “Met de jachthaven als locatie bieden we een activiteit buiten het stadscentrum”, zegt schepen van Middenstand Benny Herpoel (N-VA). “Hierdoor kunnen we de toestroom aan bezoekers, inwoners of tweedeverblijvers spreiden. Door het café de volledige zomervakantie én zelfs langer te openen, geven we iedereen ook de kans om langs te komen, de drukte moet te allen tijde beheersbaar blijven. Bovendien spreekt De Mol een jong doelpubliek aan.”

Bubbel

The Park - de innovatieve poot van Telenet - ontwikkelde voor de bezoekers, samen met Woestijnvis, een spannend virtualrealityspel. De spelers, minimaal vier en maximaal zes, gaan coronaproof op zoek naar de mol. Binnen hun persoonlijke bubbel moeten ze avontuurlijke opdrachten tot een goed einde brengen om zo de saboteur in hun midden te ontmaskeren. “Hoe het spel precies in zijn werk gaat, houden we, zoals dat hoort bij De Mol, nog even geheim”, zegt Philippe De Schutter van The Park.

De VR-game zal op 1 juli in première gaan in Blankenberge en vanaf 2 juli ook speelbaar zijn in de andere playgrounds van The Park in Hasselt, Antwerpen, Gent, Hasselt en Kortrijk.

Reservatie kan alvast op www.vier.be.