Vzw Clownshuis vestigt officieus wereldrecord ‘knuffelwerpen’ en focust zich op kinderen in quarantaine: “Humor en fantasie is wat ze nu nodig hebben” Mathias Mariën

10 oktober 2020

18u17 0 Blankenberge Vzw Clownshuis uit Blankenberge heeft zaterdag een officieus wereldrecord knuffelwerpen gevestigd. Moeilijk was dat niet, aangezien het de eerste officiële poging ooit was ter wereld. Een deurwaarder was er niet omdat dat voor de vzw te duur zou zijn. De recordpoging was dan ook eerder symbolisch om de werking en het 10-jarig bestaan van de vzw in de kijker te plaatsen. “Zeker nu heel veel kinderen verplicht in quarantaine moeten, kunnen we het verschil maken”, zegt Line Van Wassenhoven.

Het Clownshuis is in normale omstandigheden een website waar langdurig zieke kinderen kunnen bellen, videochatten of afspreken met een clown. Ook een poppentheater in de klas van het zieke kindje is een optie. “Een vast patroon is er nooit”, zegt Line Van Wassenhoven. “Alles start vanuit de kinderen Die brengen altijd wel een onderwerp aan. Al staan humor en lachen wel heel vaak centraal. Ook hun leeftijd speelt een rol.” De vzw bestaat nu tien jaar en daarom beslisten ze om dat op een speciale manier te vieren. Hoe? Simpel: met een officieus wereldrecord te vestigen ... dat nog niet bestaat. “In coronatijden is het niet evident een record te vestigen en heel veel volk samen te krijgen. Op deze manier zouden we zeker winnen”, glimlacht Van Wassenhoven.

Knuffelwerpen

Concreet gooiden zaterdagmiddag 220 aanwezigen een knuffel in de lucht in het Maerlant-Atheneum in Blankenberge. Meteen goed voor een wereldrecord. Al is dat niet officieel, omdat de aanwezigheid van een deurwaarder te duur zou uitvallen voor de vzw. “We doen dit vooral om de werking van het Clownshuis in de kijker te zetten. We bestaan precies tien jaar", zegt bezielster Line Van Wassenhove. Want belangrijk: momenteel helpen de clowns niet alleen zieke kindjes, ook kinderen die verplicht in quarantaine zitten of gezeten hebben, kunnen nu bij het clownshuis terecht. “En we zien wel dat er zeker vraag naar is", aldus Line. “Humor en fantastie, dat is wat mensen en zeker kinderen nodig hebben in deze tijden.” De clowns bij de vzw nemen hun rol heel serieus en passen zich ook aan aan coronatijd. Huisbezoeken zijn daardoor voorlopig uitgesloten. Op de website kunnen ook filmpjes bekeken worden en staat een clownsblog.

Eiland

Kinderen die een gesprek willen met een clown, moeten dat in principe enkele uren op voorhand aanvragen. “We merken echt wel dat heel wat van hen het thuiszitten beu is. Daar kunnen wij een oplossing bieden", zegt Van Wassenhove. “Gemiddeld duurt zo’n gesprek 25 minuten. De kinderen denken dat de clowns op een eiland wonen, dat maakt het allemaal net wat specialer. Na 10 jaar hebben we echt wel het gevoel dat we een verschil maken.” Ouders die interesse hebben om meer te weten of kinderen zelf, kunnen terecht op www.hetclownshuis.be