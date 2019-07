Vrouwelijke chauffeur ramt voertuig en legt positieve ademtest af: twee gewonden Mathias Mariën

11 juli 2019

18u55 0 Blankenberge Op de kustbaan tussen Wenduine en Blankenberge heeft zich donderdagmiddag even na 16 uur een ernstig verkeersongeval voorgedaan.

Meerdere getuigen zagen hoe een vrouwelijke bestuurder met haar wagen vreemde manoeuvres uithaalde. Uiteindelijk kwam het voertuig ook in botsing met een andere wagen die voor haar reed. Eén van de inzittenden van die andere wagen raakte hierbij gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. De bestuurster die de rare manoeuvres uithaalde, legde een positieve ademtest af en wacht nog een fikse straf in de politierechtbank. Haar rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. De politie deed ter plaatse de nodige vaststellingen.