Vrouw weigert richtlijnen in winkelstraat te volgen en vliegt agente in de haren: "Hele plukken haar uitgetrokken"

13 mei 2020

20u48 528 Blankenberge De politie van Blankenberge heeft woensdag een vrouw opgepakt die geweld gebruikte tegen een politievrouw. De dame weigerde de richtlijnen aan de ingangspoorten van de winkelstraat te volgen en vloog daarna een politie-inspecteur in het haar. De vrouw ging helemaal door het lint en trok zelfs plukken haar van de agente uit.



De feiten deden zich voor aan een van de poorten die toegang geven tot het afgebakende winkelcentrum van Blankenberge. De poortjes staan er om drukte in de winkelstraten te vermijden en te kanaliseren. Op dergelijke plaatsen worden ook stewards ingezet om ervoor te zorgen dat de coronarichtlijnen nageleefd worden. Een vrouw wilde de aanwijzingen van de stewards echter niet opvolgen.

Slaan en schoppen

“Het incident gebeurde omstreeks 15.30 uur”, bevestigt commissaris Philip Denoyette. “De dame wou de aanwijzingen van de stewards niet opvolgen en werd hierop door een politiepatrouille te voet aangesproken over haar gedrag. De vrouw weigerde zich echter te identificeren en begon plots wild rond zich heen te slaan en te schoppen.”



Wat volgde, spreekt tot de verbeelding. “Toen de collega’s haar wilden overmeesteren, slaagde ze er in om het haar van een vrouwelijke collega te grijpen”, aldus Denoyette. “Ze gebruikte daarbij zoveel geweld dat de vrouw hele plukken haar bij de collega uittrok. De dame kon uiteindelijk geboeid worden en werd bestuurlijk aangehouden wegens verstoring van de openbare orde. Ze zal zich later moeten verantwoorden voor het geweld die ze tegen onze collega heeft gebruikt.”