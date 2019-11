Vrouw rijdt zich met 2,12 promille in bloed vast op trambedding Mathias Mariën

25 november 2019

15u08 0 Blankenberge Een 67-jarige vrouw uit Blankenberge is in de politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro, waarvan 1.000 euro effectief en twee maanden rijverbod omdat ze met 2,12 promille in haar bloed werd betrapt.

Opvallend: de politie kon de vrouw aan een controle onderwerpen omdat ze in dronken toestand kwam vast te zitten met haar wagen op de trambedding in Blankenberge. De zestiger was op weg naar de frituur en raakte volgens haar verklaring verblind door de zon. De politie besliste om haar een ademtest te laten afleggen. Daaruit bleek dat ze met 2,12 promille alcohol in haar bloed in de wagen zat. “Ze heeft na de dood van haar partner antwoorden gezocht in de fles, maar beseft nu dat dat geen goed idee was. Ze heeft haar nummerplaat ingediend en haar wagen staat te koop”, zei haar advocaat Frederik Vanparys. De gepensioneerde dame werd eerder al veroordeeld voor dronken sturen in 2011. Als ze ooit nog met een wagen wil rijden zal ze daar een jaar lang een alcoholslot in moeten laten installeren.