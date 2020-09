Vrouw en haar kat kunnen huis tijdig verlaten bij brand Mathias Mariën

07 september 2020

20u55 0 Blankenberge In een rijwoning in de Van Maerlantstraat in Blankenberge is maandagavond rond 19.30 uur brand ontstaan.



De brand ontstond in een aangebouwd stuk achteraan de woning. De bewoonster, een vrouw op leeftijd, merkte dikke rook op in haar huis. Ze kon samen met haar kat de woning veilig verlaten. De brandweer, die om de hoek gevestigd is, was snel ter plaatse en kon de schade beperken. Wel is het bijgebouw zwaar beschadigd. Door de hevige rookontwikkeling, die tot de bovenste verdieping doordrong, moest het huis geventileerd worden.

Vermoedelijk is een kortsluiting de oorzaak van de brand. Tijdens de bluswerken was de Van Maerlantstraat afgesloten voor het verkeer.