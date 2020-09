Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst voorkomt ravage in haven Siebe De Voogt

26 september 2020

16u05 0 Blankenberge De redders van de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR) hebben vrijdagnacht een ravage voorkomen in de Blankenbergse haven. Een ponton, waar schepen aan waren vastgelegd, bleek losgebroken en dreigde verschillende boten te beschadigen.

De zeeredders van de VBZR besloten vrijdagavond rond 21 uur een stormronde te doen in de havens. Meerdere boten, waarvan de tros was doorgeknakt, waren losgekomen en moesten opnieuw worden vastgelegd. Rond 1 uur zonk ook effectief een bootje onder het gebeuk van storm Odette. Vier uur later dreigde de situatie in de Blankenbergse haven helemaal uit de hand te lopen. Een ponton, waaraan schepen waren vastgelegd, was door de wind afgebroken van rond z'n paal en dreigde stuk te slaan tegen andere boten. De redders slaagden er met vereende krachten in om het ponton terug naar de palen te trekken en weer vast te maken. “Een echte ravage werd vermeden", klinkt het.