Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst is op zoek naar vrijwilligers om toekomst veilig te stellen: “Belangrijkste eigenschap? Een goede teamspirit” Mathias Mariën

26 augustus 2019

15u37 0 Blankenberge De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die mee instaan voor de permanente hulpverlening op zee. Een tekort is er voorlopig niet, maar de vzw wil op die manier vermijden dat er op lange termijn problemen ontstaan. “We doen ongeveer 150 interventies per jaar. Vers bloed is altijd welkom om gemakkelijker de wachtdiensten rond te krijgen. De belangrijkste eigenschap voor een kandidaat is een goede teamspirit”, zegt Jens Moerman.

Voor wie de VBZR niet zou kennen: dat is een vzw die gerund wordt door onbezoldigde professionals die dag en nacht vrijwillig instaan voor de hulpverlening op zee. Om het hoge niveau van de zeereddingsdienst te blijven garanderen , zijn ze steeds op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor de veiligheid op zee. “Op dit moment is er voor de duidelijkheid geen tekort aan mensen. Maar het is wel voor de eerste keer dat we specifiek een oproep lanceren voor extra mensen en een info-avond organiseren", zegt Jens Moerman, die instaat voor de communicatie van de Blankenbergse zeeredders.

Flinterstar

De vrijwilligers bij de VBZR komen in heel wat verschillende situaties terecht. De zeeredders rukken dan ook uit bij kleine én grote problemen op zee. Denk aan een drenkeling, surfers in nood, een zeilboot met motorpech, bootjes die zich vastvaren op een zandbank, maar ook aan grotere interventies. Zo herinnert iedereen hun heldendaden bij de ramp met de Flinterstar in oktober 2015 - waarbij VBZR als eerste te plaatse was en alle opvarenden kon redden. “We doen gemiddeld zo’n 150 interventies per jaar. Het spreekt dus voor zich dat nieuwe vrijwilligers steeds welkom zijn”, gaat Jens Moerman verder. Eén van de grootste struikelblokken blijkt vaak de woonplaats van de kandidaten te zijn. Wie zich opgeeft als vrijwilligers, moet namelijk binnen de 10 minuten op de basis in Blankenberge kunnen zijn bij een oproep. Daardoor is het aantal geschikte kandidaten automatisch al een stuk kleiner. Al hoeft verhuizen naar Blankenberge niet altijd de enige optie te zijn. Zo zijn er momenteel verschillende vrijwilligers die tijdens hun wachtdienst in Blankenberge verblijven, maar buiten hun dienst ergens anders wonen. Al is dat uiteraard minder evident dan het klinkt.

Eén jaar opleiding

De VBZR beschikt momenteel over 25 medewerkers en kan tot op heden zonder problemen alle interventies afronden. “Met deze oproep willen we vooral vermijden dat er in de toekomst problemen ontstaan", klinkt het bij de vrijwilligers. Op dit ogenblik kunnen we de dienst runnen, maar jongere mensen worden ouder en kunnen door werk of gezin soms nog moeilijk vrijwilligerswerk doen.” De belangrijkste eigenschap voor een kandidaat is volgens de zeeredders een goede teamspirit. Leeftijd of geslacht speelt geen rol, al moeten ze wel minstens 17 jaar zijn. “Sowieso wacht eerst nog een opleiding van één jaar vooraleer we iemand effectief mee op reddingsactie sturen”, zegt Jens Moerman. “Daarin leren ze de basistechnieken zoals knopen leggen en EHBO op zee. Vaak gaat het om zeer specifieke situaties. Een slachtoffer stabiliseren of proberen stil leggen midden op zee is bijvoorbeeld volledig anders dan aan land. Dergelijke zaken komen allemaal aan bod tijdens die opleiding." De VBZR organiseert maandagavond 26 augustus van 19 tot 21 uur een info-avond in de basis, maar geïnteresseerden kunnen zich ook steeds melden via het mailadres info@vbzr.be of informatie zoeken op de website.