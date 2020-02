Voorwaardelijke celstraf voor man die vriendin in elkaar sloeg vlakbij politiekantoor Siebe De Voogt

11 februari 2020

17u21 3 Blankenberge Een 32-jarige man heeft in de Brugse rechtbank een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden gekregen voor een zware vechtpartij vorig jaar in Blankenberge. Vlakbij het politiekantoor sloeg hij een vriendin in elkaar. De vrouw raakte zwaargewond.

De feiten speelden zich op 11 mei vorig jaar af op het J.F. Kennedyplein. A.C. (32) was die dag op pad geweest met K.M. Beiden hadden vroeger een turbulente relatie gehad, maar maakten er naar eigen zeggen een leuke namiddag van. Toen ze stonden te wachten op de moeder van A.C. die de man zou komen ophalen, kwam het tot een discussie. Bij haar aankomst zag ze hoe haar zoon het slachtoffer met haar hoofd tegen een paal duwde. De vrouw kwam ten val en kreeg nadien verschillende trappen in haar buik te verwerken. Bij aankomst van de politie lag K.M. ter hoogte van een bushalte op de stoep. A.C. zat op haar en was volgens de agenten volop klappen aan het uitdelen. De vrouw werd uiteindelijk met zware verwondingen naar het AZ Zeno gebracht. Ze liep onder meer een hersenschudding op en meerdere kneuzingen in haar gezicht. Zowel dader als slachtoffer herinnerden zich niet veel meer van de feiten. A.C. wist wel nog dat hij door het lint gegaan was. “Ik walg van de feiten”, verklaarde hij.