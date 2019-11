Voorwaardelijke celstraf voor dronken bedelaar die behoefte deed en masturbeerde in drukke winkelstraat Siebe De Voogt

12 november 2019

13u59 3 Blankenberge Een 58-jarige dakloze uit Oostende heeft een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden gekregen voor feiten van openbare zedenschennis in Blankenberge. Daniel D. deed z’n behoefte in de drukke Kerkstraat en masturbeerde voor het oog van voorbijgangers. “Ik had het echt nodig”, verklaarde hij achteraf aan de politie.

Afgelopen zomer zorgde Daniel D. (58) voor flink wat overlast in Blankenberge. Verschillende keren werd de politie opgeroepen naar de Kerkstraat, omdat de dakloze er zijn behoefte aan het doen was. De feiten waarvoor D. dinsdagmorgen veroordeeld werd, dateren van 30 juni. “De beklaagde deed die dag z’n behoefte in volle aanschouw van de voorbijgangers”, vertelde de procureur. “Hij draaide zich plots om en begon op straat te masturberen. Aan de politie verklaarde hij achteraf dat hij het echt nodig had.” Daniel D. kwam zich vorige maand persoonlijk in de rechtbank verdedigen. “Ik had problemen met m’n darmen”, vertelde de man, die bij het gerecht al gekend staat voor diefstallen en liefst vijftien feiten van openbare dronkenschap. “Sinds twee maanden ben ik nuchter. Als ik drink, mag ik het opvangcentrum ’s nachts immers niet meer binnen.” De rechter stuurde D. niet effectief naar de gevangenis. De man moet zich de komende vijf jaar wel laten begeleiden voor zijn problemen.