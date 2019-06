Voormalige organisatrice van Miss Supermodel Belgium krijgt 18 maanden cel in beroep voor oplichting Jeffrey Dujardin

11 juni 2019

17u54 0 Blankenberge De voormalige organisatrice van Miss Supermodel Belgium heeft in beroep 18 maanden cel en een boete van 1.200 euro gekregen voor oplichting. De vrouw uit Blankenbergen ging in 2016 er vandoor met 10.000 euro sponsorgeld. In eerste aanleg kreeg de vrouw 6 maanden met uitstel.

De Blankenbergse M.V. organiseerde enkele keren de verkiezing Miss Supermodel Belgium, maar in 2016 liep het mis. “De deelneemsters moesten sponsorgeld inzamelen in ruil voor een reis naar Turkije”, zei de procureur-generaal in beroep. “In april werden de finalisten voorgesteld, een half jaar later was het voorbij. De klachten stroomden binnen, er was geld verdwenen. M.V. had verschillende verklaringen hiervoor, maar uit bankonderzoek bleek dat ze het geld gebruikt had voor eigen uitgaven in verschillende winkels, tot de Aldi toe.”, aldus de procureur-generaal die achttien maanden cel vorderde. Het hof volgde de procureur-generaal hierin.