Voor het eerst ‘code rood’ op strand van Blankenberge Mathias Mariën

21 juli 2020

19u20 14 Blankenberge In Blankenberge werd maandag voor het eerst code rood afgekondigd op bepaalde stukken strand. Concreet betekent dat dat die zones volzet waren.

Door de snelle communicatie – bezoekers werden via grote schermen gewaarschuwd, net zoals wie net van de trein stapte – verliep alles evenwel vlot. Enkel de stranduitbatingen hadden nog enkele klachten, omdat er bij hen wél nog plaats was, terwijl er code rood was. Daardoor bleven potentiële klanten weg. Dat komt omdat de kleurencodes enkel rekening houden met de plaatsen op het vrije strand. Die kinderziekte wordt besproken en in principe verholpen. Ook dinsdag was het druk en kleurde één zone eventjes rood. Alles samen verliep alles door de inspanningen van de betrokken diensten goed.