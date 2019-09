Villa Karmel zet de deuren open Bart Huysentruyt

16 september 2019

13u01 0 Blankenberge Op de hoek van de Koning Albert I-laan en Waffelaertlaan in Blankenberge opent binnenkort Villa Karmel. Je kan het project bezoeken.

Het bijzonder woonproject wordt gerealiseerd in een parktuin binnen de muren van het Karmelklooster. Er is een aanbod van 62 comfortabele appartementen en woningen die authenticiteit, rust en ruimte uitstralen. De residentie Koning Albert I is nieuwbouw, terwijl de residentie Mgr. Waffelaert een renovatie is van het bestaande kloostergebouw. Geïnteresseerden kunnen het project op zondag 22 september van 10 tot 17 uur bezoeken.