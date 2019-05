Vijf zeehondjes krijgen weer de vrijheid Bart Huysentruyt

23 mei 2019

14u47 0 Blankenberge Vijf aangesterkte zeehondjes hebben donderdag weer de vrijheid gekregen op het strand van Blankenberge.

Ieder jaar spoelen er aan onze Belgische kust tientallen zieke zeehondjes aan. De jonge pups zijn vaak ziek, gewond, uitgeput en sterk vermagerd. Gescheiden van hun moeder hebben ze weinig kans op overleven. Het SOS Rescue Team van Sea Life Blankenberge vangt ze op en verzorgt ze in haar eigen opvangcentrum. “Nu verblijven er negen zeehondenpups in ons opvangcentrum”, zegt hoofdverzorger Manu Potin. “Vijf van die zeehondjes hebben nu zo'n drie tot vier maanden de kans gekregen om weer gezond te worden en hun beoogde gewicht te bereiken. Ze zijn sterk genoeg om weer in de vrije natuur te gaan zwemmen.” De vrijlating gebeurt meestal op het strand van Blankenberge. De ene zeehond gaat dan al wat gezwinder dan de andere de Noordzee in. Dat gebeurde donderdag in het bijzijn van hun adoptieouders. Dat zijn mensen die een opgevangen zeehond ‘adopteren’ en de verzorging ervan financieel steunen.