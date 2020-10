Vierde zeehondje opgevangen bij Sea Life Mathias Mariën

09 oktober 2020

20u37 0 Blankenberge Sea Life in Blankenberge heeft een vierde zeehondenpup opgevangen. Bezoekers van het park kunnen de zeehondjes nog een bezoekje brengen tot de pups terug vrijgelaten worden.

“De pup is ongeveer 2 à 3 maanden oud en zal zeehondenpups Janine, Rickie en Sem vervoegen. Ze blijft in quarantaine tot haar koorts weg is en haar wonden genezen zijn. Daarna kan ze samen met de andere pups spelen tot ze voldoende sterk zijn voor hun avontuur in zee”, vertelt dierenverzorger Jonathan Meul. Sea Life verzorgt op dit moment vier zeehondenpups in hun zeehondenopvangcentrum. “We werken sinds de corona-maatregelen met een A-team en een B-team. Zo kunnen we de zorg voor de zeehondenpups en andere bewoners van ons park blijven garanderen als er in een van de twee teams dierenverzorgers een besmetting optreedt”, besluit Meul.