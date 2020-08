Vierde verdachte van rellen in Blankenberge ontkent dat hij aan de kust was: raadkamer verlengt aanhouding met een maand Siebe De Voogt

18 augustus 2020

12u17 3 Blankenberge De Brugse raadkamer heeft dinsdagmorgen de aanhouding van een vierde verdachte met een maand verlengd in het dossier rond de De Brugse raadkamer heeft dinsdagmorgen de aanhouding van een vierde verdachte met een maand verlengd in het dossier rond de zware rellen in Blankenberge . De 18-jarige Senegalees uit Brussel ontkent elke betrokkenheid. “Hij stelt dat hij zelfs niet aan de kust is geweest”, zegt zijn advocaat Bram Elyn.

Na de rellen op het strand in Blankenberge doken her en der beelden op van de massale vechtpartij op sociale media. Omdat de relschoppers deel zouden uitmaken van de jeugdbende Stuyvenbergh uit Laken, werd gevraagd aan de lokale politie Brussel Hoofdstad Elsene om te checken of zij op de filmpjes eventuele verdachten herkenden. Vrijdagmorgen werd op die manier een 18-jarige Senegalees in Brussel uit z'n bed gelicht. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn geweest bij de zware vechtpartij. Op beelden zou te zien zijn hoe de man een ligstoel en parasol naar de politie gooit en hen in gevechtshouding uitdaagt.

Gewoon thuis

De Senegalees ontkent echter de man op de beelden te zijn. “Mijn cliënt zegt dat hij zelfs niet in Blankenberge geweest is”, reageert z’n advocaat Bram Elyn. “Hij was gewoon thuis en ontkent elke betrokkenheid.” Om z’n verweer te staven vroeg de verdediging met succes om de jongeman over te brengen naar het gerechtsgebouw, zodat de voorzitter van de raadkamer zijn lichaamsbouw kon vergelijken met die van de man op de beelden. Tijdens de coronacrisis wordt dat normaal niet gedaan bij een eerste verschijning. De Senegalees deed zichzelf echter de das om tijdens de zitting. Hij weigerde de code van zijn gsm te geven, zodat die voorlopig niet kan uitgelezen worden. Zijn aanhouding werd dan ook met een maand verlengd.

Vrijdag verlengde de raadkamer al de aanhouding van twee andere relschoppers. Een derde verdachte werd vrijgelaten, maar het Brugse parket tekende beroep aan. De man verschijnt zo binnen twee weken voor de KI in Gent. In hetzelfde dossier werd eerder ook al een 17-jarige gearresteerd. Hij kreeg door de Brusselse jeugdrechter een dienstprestatie opgelegd, maar zette afgelopen weekend opnieuw de boel op stelten in Schaarbeek.