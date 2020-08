Vierde relschopper gearresteerd voor massale vechtpartij op strand in Blankenberge: verdachte is amper 17 jaar oud Siebe De Voogt

11 augustus 2020

16u29 60 Blankenberge Het gerecht heeft een nieuwe verdachte gearresteerd voor Het gerecht heeft een nieuwe verdachte gearresteerd voor de rellen van afgelopen weekend op het strand in Blankenberge. Dat bevestigt het Brugse parket. Het gaat om een amper 17 jaar oude tiener uit het Brusselse. Maandag al werden drie meerderjarigen aangehouden



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Na de rellen van afgelopen weekend in Blankenberge onderzoeken speurders volop beelden die door omstaanders werden gemaakt en weelderig op sociale media circuleren. Ze slaagden er intussen in een nieuwe verdachte voor de massale vechtpartij te identificeren. Volgens het Brugse parket gaat het om een 17-jarige man uit het Brusselse. Wat zijn rol was bij de feiten, is momenteel nog niet duidelijk. “De verdachte moet nog verhoord worden", klinkt het. “Het is de Brusselse jeugdrechter die zal beslissen wat met hem zal gebeuren. Het onderzoek naar de feiten loopt intussen verder.”

Maandag al werden drie meerderjarigen aangehouden: twee 18-jarigen en één 19-jarige uit het Brusselse. Zij worden door het gerecht aanzien als vermoedelijke aanstokers van de rellen. Op beelden is te zien hoe de mannen een parasol en strandstoelen naar agenten en strandredders gooien en hoe één van hen zelfs spuwt naar een agent. De verdachten ontkenden dat echter met klem tijdens hun verhoor. Vrijdag verschijnen de drie mannen een eerste keer voor de raadkamer in Brugge. Die zal beslissen of ze nog een maand langer in de cel moeten blijven.