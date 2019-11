Vier zeehondjes vinden in Blankenberge de vrijheid terug Bart Huysentruyt

08 november 2019

01u01 0 Blankenberge Op het strand van Blankenberge zijn donderdag vier aangesterkte zeehondjes vrijgelaten in zee. Ze waren voordien ziek aangespoeld.

Ieder jaar spoelen er aan de Belgische kust tientallen zieke zeehondjes aan. De jonge pups zijn ziek, gewond, uitgeput en sterk vermagerd. Gescheiden van hun moeder hebben deze dieren een geringe overlevingskans. Het SOS Rescue Team van Sea Life Blankenberge vangt deze jonge zeehondjes op en verzorgt ze in het eigen zeehondenopvangcentrum. Na drie tot vier maanden intensieve verzorging worden de opgevangen zeehonden opnieuw vrijgelaten. “Op dit moment verblijven er zes zeehondenpups in ons opvangcentrum”, zegt hoofdverzorger Manu Potin. “Vier zeehonden zijn op dit moment voldoende aangesterkt om hun leven in zee vol energie te hernemen.” Voor ze in zee werden vrijgelaten, kregen de dieren nog een laatste check-up. Een aantal adoptie-ouders woonde de vrijlating bij.