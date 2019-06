Vier zeehondenpups zoeken de vrijheid Bart Huysentruyt

20 juni 2019

12u32 0 Blankenberge Vier zeehondenpups, die de afgelopen weken opgevangen werden in Sea Life in Blankenberge, zitten terug in zee.

Lili, Luna en Neo zagen gisteren de zee terug, nadat ze genoeg aangesterkt waren in het zeehondenopvangcentrum. Opvallend: twee van de vier zeehonden leken eerst niet veel zin te hebben in een nieuw avontuur in de vrije natuur. Ze wilden niet uit het hok en later keerden ze zelfs even terug uit de zee. Maar uiteindelijk verliep alles goed.

Elk jaar spoelen er aan onze Belgische kust tientallen zieke zeehondjes aan. De jonge pups zijn ziek, gewond, uitgeput en sterk vermagerd. Gescheiden van hun moeder hebben ze weinig kans om te overleven. Het SOS Rescue Team van Sea Life Blankenberge vangt deze jonge zeehondjes op en verzorgt ze in het eigen zeehondenopvangcentrum. Na drie tot vier maanden intensieve verzorging worden de opgevangen zeehonden terug vrijgelaten. Er verblijven nu nog vier zeehonden in Blankenberge.