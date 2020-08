Vier jonge pups herstellen in zeehondenziekenhuis van Sea Life Bart Huysentruyt

05 augustus 2020

11u25 0 Blankenberge Vier jonge zeehondenpups herstellen momenteel in het verblijf van Sea Life in Blankenberge. Het is volop zeehondenseizoen en er stranden nu ook meer verzwakte pups aan dan op andere momenten tijdens het jaar.

Net zoals de voorbije zomers krijgt het zeehondenziekenhuis van Sea Life Blankenberge wekelijks oproepen binnen over gestrande zeehonden. Ook dit jaar worden er veel dieren gemeld aan de kust. Sinds begin juli heeft het zeehondenopvangcentrum vier jonge pups kunnen opvangen, in de hoop ze te verzorgen en uiteindelijk weer vrij te laten in het wild.

Het aquarium is een bekende en populaire attractie voor jong en oud aan de Belgische kust. Toch is de meest voornaamste taak van het aquarium eigenlijk zieke zeehondenpups opvangen en verzorgen. Onder begeleiding van Canadese hoofd dierenverzorger Scott Hadley vangt een team ervaren medewerkers de zieke zeehondenpups op. ‘’We hebben begin juli twee heel kleine meisjespups opgehaald, ze waren beide hun moeder kwijt. Vooral Baby, de jongste pup die gered werd in Oostduinkerke, had nog wat liefde en aandacht nodig”, vertelt Hadley.

Vis eten

Vorige week hebben de verzorgers opnieuw twee pups kunnen redden die ziek waren. “We leren ze nu zelfstandig vis eten, zodat ze binnen enkele maanden terug naar de zee kunnen gaan. Bij Baby en Elfje, de eerste geredde zeehond van het seizoen, lukt dat al heel erg goed.” Sea Life leerde de brandweer dit jaar hoe ze een zieke zeehond moeten herkennen. Die samenwerking verloopt steeds vlotter. “We willen hiermee een netwerk van kennis en ervaring uitwerken, want het zeehondenziekenhuis ligt ons toch nauw aan het hart”, vertelt manager Nicola Hamilton.

Met de vierde zeehond van dit seizoen komt Sea Life Blankenberge al op een totaal van 531 geredde zeehonden.