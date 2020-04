VIDEO. Seppe is eerste zeehond die vrijgelaten wordt in coronatijden: “Afstand bewaren en geen adoptieouders toegestaan” Bart Huysentruyt

14 april 2020

Op dinsdag 14 april kreeg zeehondenpup Seppe weer de vrijheid van de dierenverzorgers van Sea Life in Blankenberge. De zeehond verbleef sinds 24 februari in het opvangcentrum.

Zeehond Seppe werd opgevangen op 24 februari in Middelkerke. Hij werd verzwakt binnengebracht en had last van wondjes aan zijn oog, een gezwollen mond en koorts. In tussentijd genoot hij van goede zorgen in het zeehondenopvangcentrum in Sea Life Blankenberge. Hij was dinsdag helemaal klaar voor zijn avontuur in zee. De zorgen voor de zeehond werden mede gefinancierd door zijn adoptieouder Karin Vanderveken en de ‘Seppe-vrienden’. Ze organiseerden onder andere een ‘hartjesrit’ om de nodige fondsen te verzamelen.

Seppe is de eerste zeehond in België die vrijgelaten wordt in coronatijden. “Bij deze vrijlating kon niemand aanwezig zijn, behalve het team dierenverzorgers”, vertelt Astrid Vertongen van Sea Life. “Dierenverzorgers droegen tijdens het volledige proces een veiligheidsbril, handschoenen en een mondmasker. De wagen waarmee de zeehond werd vervoerd, werd slechts door één dierenverzorger bemand om de nodige afstand te bewaren tussen de dierenverzorgers. En uiteraard konden de adoptieouders niet aanwezig zijn bij de vrijlating, wat anders wel het geval is.”