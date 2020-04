VIDEO. Dierenpark Sea Life viert kwarteeuw zonder bezoekers en dus verdelen dieren de taart Bart Huysentruyt

27 april 2020

11u11 0 Blankenberge De 25ste verjaardag van dierenpark Sea Life gaat dan toch niet onopgemerkt voorbij. Door de coronamaatregelen kan het park haar bezoekers niet verwennen. Dus zijn het de dieren die taart en de cadeautjes krijgen.

Exact 25 jaar geleden opende het dierenpark in Blankenberge de deuren. Ook in tijden van corona laat het park deze gelegenheid niet ongezien voorbijgaan. Het werd een feestje zonder bezoekers in het park, maar wél met een feestlintje. Zo bezorgden de dierenverzorgers verrukkelijke verjaardagstaarten aan de dieren en deelt het park cadeautjes uit aan andere jarigen.

De otters, zeeleeuwen, haaien, koeneusroggen en zeeschildpad kregen allemaal een traktatie op maat: taarten op basis van onder andere mossels, smeltvis, krabben, makreel, haring, inktvis, wortels en witte kool. Hoe dat eruitziet, kan je in de video bekijken. “Het is bijzonder jammer dat we de verjaardag niet met onze bezoekers kunnen vieren”, zegt woordvoerder Astrid Vertongen “Daarom hebben we beslist om de festiviteiten te verlengen. Wie ook zijn of haar verjaardag in corona-lockdown moest vieren, krijgt dit jaar gratis toegang tot het park op vertoon van de identiteitskaart aan de kassa.”

Het park maakt deel uit van de groep Merlin Entertainments die wereldwijd verschillende attracties uitbaat, waaronder 50 Sea Life centra en 2 natuurreservaten. In 1995 was Sea Life Blankenberge de eerste vestiging op het Europese vasteland. Sinds de opening is het park uitgebreid tot aan zijn voorlopige maximum oppervlakte. Het park is op dit moment dan ook in volle voorbereiding om binnenkort op een veilige manier te kunnen openen. Zowel procedures als materiële ingrepen worden gewijzigd, met het oog op de verhoogde veiligheid.