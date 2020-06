Verzet tegen afbraak van statige herenwoning uit 1912. Ziet u hier liever een appartementsgebouw? Bart Huysentruyt

24 juni 2020

09u54 0 Blankenberge Groen Blankenberge verzet zich tegen de geplande afbraak van een statige herenwoning uit 1912 in de De Smet De Naeyaerlaan. T er hoogte van huisnummer 97 en 99 willen bouwpromotoren acht nieuwe appartementen bouwen.

Het huis is ontworpen door de Blankenbergse architect Marcel Hoste, ook bekend van Villa Dhondt in de Weststraat en twee villa’s in de Rogierlaan. Het pand is door het Agentschap Onroerend Erfgoed opgenomen op de inventarislijst en heeft dus een belangrijke erfgoedwaarde. Samen met een vijftiental andere woningen in de straat die de tand des tijds overleefd hebben zijn ze de stille getuigen van de periode kort voor en na de Eerste Wereldoorlog.

Argumentatie lek als een zeef

“In Blankenberge zijn in de afgelopen jaren al veel te veel historisch waardevolle gebouwen met de grond gelijk gemaakt en vervangen door appartementsgebouwen”, zegt Nancy Lezaire van Groen Blankenberge, dat een bezwaarschrift indient. “De argumentatie van de architecten om deze woning te willen afbreken, is zo lek als een zeef. Er is binnenin enige renovatie nodig, maar de problemen zijn vrij eenvoudig op te lossen en niet van die aard dat een afbraak onafwendbaar zou zijn. De architecten beschrijven waarom de woning geen erfgoedwaarde zou hebben, maar daarmee schieten ze in hun eigen voeten, want ze beschrijven dat de woning net wel historisch waardevol is. We vragen aan het stadsbestuur om ernstiger om te springen met het historisch erfgoed in onze stad. We hopen dan ook dat het stadsbestuur inziet dat de argumenten van het architectenbureau ongegrond zijn de sloopvergunning voor dit pand zal weigeren.”

Het openbaar onderzoek loopt nog tot vrijdag.