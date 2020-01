Versmarkt ‘t Fruitpaleis mag zich West-Vlaams ambassadeur van ‘Ik koop lokaal’ noemen Bart Huysentruyt

24 januari 2020

14u38 0 Blankenberge Uit 300 West-Vlaamse handelaars koos Ondernemerscentrum West er 47 die zich ambassadeur mogen noemen van de campagne ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’. Voor Blankenberge is dat Versmarkt 't Fruitpaleis langs de Verweehelling.

Het was de tweede keer dat OC West, een organisatie die ondernemerschap stimuleert, zo’n verkiezing organiseerde. Het wil daarmee het belang van lokaal kopen in de kijker zetten. Via www.ikkooplokaal.be probeerden meer dan 300 handelaars zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Ruim 18.000 mensen deden dat en de 47 met de meeste voorkeurstemmen achter hun namen kregen de titel.

Langs de Verweehelling is Vermarkt ‘t Fruitpaleis al een tijd een bekend adresje voor de Blankenbergenaars. “Wij zijn een voedingswinkel met specialiteit fruit en groenten", klinkt het. “We hebben ook een mooi aanbod van fijne charcuterie, kaas en brood. Alles van vers is in bediening en er is nog persoonlijk contact met de klant.”