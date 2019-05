Verrassing: naast nieuw zwembad komt ook nieuwe sporthal (en volgens nieuw stadsbestuur is dat betaalbaar) Nieuw stadsbestuur past de plannen voor nieuw bad wéér aan Bart Huysentruyt

22 mei 2019

16u25 0 Blankenberge De Blankenbergse sportclubs hebben dinsdagavond kennis gemaakt met - alweer - een nieuw plan voor een nieuw zwembad. Het nieuwe stadsbestuur wil er nu ook een nieuwe sporthal met tribune bij. “Door de gronden van het huidige zwembad te gelde te maken, zal dat plan betaalbaar zijn”, zegt schepen Financiën Jurgen Content (sp.a).

Het zwembaddossier van Blankenberge krijgt stilaan de allures van een soapverhaal. De keuze voor een nieuw zwembad in plaats van het verouderde Noordzeebad dateert al van 2013. Sindsdien is er veel over gediscussieerd met een vaudeville in het voorjaar van 2018 als toetje: toen bleek het plan drie miljoen euro duurder dan de vooropgestelde prijs van 10 miljoen euro. Uiteindelijk werd tussen de toenmalige partners Open Vld en N-VA een consensus gevonden: een nieuw zwembad zonder wellness van 10,5 miljoen euro.

De nieuwe bestuursploeg leek aanvankelijk ook door te gaan met dat plan, maar de sportclubs kregen dinsdagavond toch een enigszins aangepaste versie voor de kiezen. Het nieuwe zwembad blijft topprioriteit, maar de stad wil er ook een nieuwe sporthal aan koppelen. Het verouderde d’Hoogploate wordt dan gesloopt en vervangen door een nieuwe zaal met een tribune voor 200 man. Dat is dan weer goed nieuws voor de basketclub van Blankenberge, die het goed doet. Zij zouden hun intrek nemen in die nieuwe sporthal.

Mét jacuzzi en glijbaan

“De grote aanpassing komt er op vraag van de sport- en jeugdraad zelf", zegt schepen van Financiën Jurgen Content (sp.a). “Van het oorspronkelijke plan met beweegbare bodems, wellness, glijbaan en omgevingsaanleg bleef vorig jaar niks meer over. Dat was tegen de zin van de clubs zelf. Wij voeren die faciliteiten weer in. Er komt een jacuzzi, beweegbare bodems voor de hockeyclub en in het instructiebad en we voorzien een glijbaan.”

Concreet krijgt het nieuwe zwembad een 25-meterbad met acht banen, een instructiebad en twee kinderbadjes. Het groot bad wordt gevuld met zoutwater, de rest met leidingwater. “Naast de sportieve ruimtes wordt ook een cafetaria met zicht op de verschillende zalen gebouwd”, zegt Content. “Verder denken we ook aan de gevechtssporten met op het eerste verdiep een mattenzaal.”

Nu het dossier volledig technisch en juridisch wordt afgewerkt, kan er snel in aanbesteding worden gegaan. “Op de valreep kregen we te horen dat we nog altijd kunnen rekenen op steun van Vlaanderen: zo'n 400.000 euro", zegt Content. “Dit project realiseren we dankzij de goede verstandhouding met onze collega’s.”

En dan het kostenplaatje, want dat gaat ongetwijfeld de lucht in. Net daarover deed N-VA tijdens de vorige legislatuur nog zo moeilijk. “Dat hebben we onder controle. De gronden waarop het huidige zwembad staat, horen bij de duurste in Blankenberge. Die gaan we te gelde maken. Een ontwikkelaar zal de kans krijgen daar een residentiële wijk te bouwen en tegelijk te voorzien in een zwembad met sporthal. Ook op de gronden van d’Hoogploate is er iets mogelijk. Wij verwachten dat die hele constructie de stad zo weinig mogelijk zal kosten.”

Ongetwijfeld zal de oppositie met scherp schieten op dit onverwacht grootse project. “Maar het is vooral realistisch en totaal anders in aanpak dan de vorige coalitie van plan was", zegt Content. De eerste spade zou tegen begin 2021 in de grond gaan.