Vernieuwing bij Open Vld is ingezet met nieuwe jongerenvoorzitter Bart Huysentruyt

07 oktober 2019

10u20 0 Blankenberge De ‘grote vernieuwing’ bij oppositiepartij Open Vld in Blankenberge is ingezet met de aanstelling van een nieuw jongerenbestuur.

Bij de verkiezingen van oktober 2018 kreeg de Open Vld klappen en belandde de partij na jarenlang besturen in de oppositie. Thibau Haerinck is nu aangesteld als nieuwe voorzitter van Jong Vld, terwijl oudgedienden Tom Adam en Adelies Cooman aanblijven als respectievelijk ondervoorzitter en penningmeester. Oud-voorzitter Stephen Vanhove blijft in het bestuur actief als politiek secretaris. Ines Bommarez, Debbie Driessens en Vincenzo De Meulenaere maken voorts ook deel uit van het nieuwe bestuur. “We gaan deze generatie klaarstomen voor de verkiezingen van 2024", zegt de nieuwe voorzitter. “Het mag dan niet makkelijk zijn om jongeren warm te maken voor politiek, we willen hen toch opzoeken en luisteren naar wat hun noden zijn in het Blankenberge van morgen.”