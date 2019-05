Vermiste Frederik Maes(73) levend en wel teruggevonden Bart Boterman

22 mei 2019

17u12 12 Blankenberge De 73-jarige Frederik Maes uit Blankenberge is terecht, meldt de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke.

De man, die aan dementie lijdt, was sinds dinsdag verdwenen uit een woon-zorgcentrum in Blankenberge. Hij werd als vermist opgegeven en was te zien op camerabeelden in het Centraal Station in Antwerpen, met zijn kenmerkende wandelstok. De politie trof hem aan bij vrienden in het Antwerpse. De man werd veilig en wel teruggebracht naar het woon-zorgcentrum.