Verlamde Johannes (12) gaat deelnemen aan loodzware Ultraman: 420 km fietsen, 82 km lopen en 10 km zwemmen Bart Huysentruyt

19 juni 2019

18u59 36 Blankenberge Johannes Balbaert, een jongen van twaalf jaar die als peuter verlamd raakte, legt volgend jaar de Ultraman Challenge af in Israël. Dat is een loodzware ultratriatlon, met 420 kilometer fietsen, 82 kilometer lopen en 10 kilometer zwemmen. Johannes legt de tocht af, samen met Nico De Neef. “We vormen een schitterend team", zeggen ze.

4 maart 2020 staat met stip genoteerd in de agenda van Johannes Balbaert uit Blankenberge. Dan staat hij aan de start van de Ultraman Challenge in Israël. De afstanden spreken tot de verbeelding. Zelfs getrainde atleten zweten al als ze de cijfers op papier zien: 420 kilometer fietsen, een dubbele marathon lopen en nog eens tien kilometer zwemmen. Geen onbelangrijk detail: Johannes zit in een rolstoel. “Op terugweg van vakantie naar de Ardennen liep het mis in het verkeer. Johannes zat wel vast in zijn stoeltje, maar zijn hoofd klapte vooruit”, zegt papa Jurgen. “De dag voor het tragische ongeval stond Johannes voor de allereerste keer op skilatten. 24 uur later stond ons leven op zijn kop.”

De klap zorgde voor een onderbreking van de zenuwen in de rug, met een verlamming van borst tot teen tot gevolg. “De bestuurder die ons aanreed, heeft vluchtmisdrijf gepleegd”, zegt Jurgen. Het heeft Johannes niet weerhouden om sportief bezig te zijn. Hij speelt rolstoelbasketbal en leert surfen. “Rechtstaan lukt niet", zegt de jongen. “Maar dat is geen punt.” Door zijn drang naar nieuwe uitdagingen leerde Johannes Nico De Neef (37) kennen. Dat is niet de eerste de beste. De Neef nam dit jaar al eens deel aan de Ultraman Challenge. Toen eindigde hij na 29 uren afzien als derde. “Ik heb op Facebook een oproep gelanceerd om iemand met een beperking te vinden, die met mij de uitdaging wil aangaan", zegt Nico De Neef. “Zo ben ik in contact gekomen met Johannes.”

Zelfs skiën lukt me. Ik mag al op de blauwe piste

met een speciale zitski Johannes Balbaert

Gesteund door zijn ouders, krijgt Johannes dezelfde kansen als zijn broers. Ook zelfstandigheid is belangrijk voor de tiener. Dankzij zijn recente elektrisch ondersteunde handbike kan hij overal naartoe in zijn woonplaats Blankenberge. “Zelfs skiën lukt me”, knipoogt Johannes. “Ik mag al op de blauwe piste met een speciale zitski.”

Naast de fysieke voordelen werkt duursport ook therapeutisch. “Dat is de reden waarom ik wil meedoen", zegt Johannes. “Nico en ik vormen een geweldig team. We willen aan iedereen laten zien dat dit mogelijk is, ook met een fysieke beperking.” Via crowdfunding kan je het duo steunen.

