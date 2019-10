Verkleed als piraat of zeemeermin? Dan mag je gratis Sea Life binnen Bart Huysentruyt

28 oktober 2019

08u54 8 Blankenberge Wie op dinsdag 29 oktober verkleed als piraat of zeemeermin Sea Life in Blankenberge komt bezoeken, mag er gratis in. Dat geldt uiteraard enkel voor kinderen onder de twaalf jaar.

Wie piraat wil worden kan tijdens de herfstvakantie in de leer bij Sea Life Blankenberge. Dit jaar heeft het park opnieuw tal van gratis activiteiten in petto voor jong en oud. Het uitdagend piratenparcours leert je in acht stappen hoe je een echte piraat wordt. Laat je daarna ook schminken in een piraat en neem deel aan de piratenschool om jouw opleiding compleet te maken. Zeemeerminnen kunnen er zich eerst laten schminken als een zeemeermin en vervolgens hun haar laten vlechten door een zeemeermin.

Het park onderging een ware transformatie naar piraten- en zeemeerminnen-oord. Alle dieren in het park blijven te bezichtigen, ook de herstellende zeehondenpups. De dieren zijn logischerwijs niet verkleed in het piraten- en zeemeerminnenthema.