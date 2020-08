Verdachten van rellen op strand in Blankenberge niet overgebracht voor zitting raadkamer door corona: zaak uitgesteld naar 14 uur Siebe De Voogt

14 augustus 2020

10u52 4 Blankenberge De drie jongemannen die werden De drie jongemannen die werden aangehouden na de rellen op het strand van Blankenberge verschijnen pas vrijdagnamiddag voor de raadkamer in Brugge. Normaal moest het drietal vrijdagochtend verschijnen, maar door de coronacrisis werden ze niet overgebracht uit de gevangenis. Hun advocaten vroegen met succes om uitstel.

Na de nieuwe verstrenging van de coronamaatregelen worden gevangenen bij hun eerste verschijning voor de raadkamer niet meer overgebracht vanuit de Brugse gevangenis. Nieuwe gedetineerden moeten bij aankomst in de penitentiaire instelling eerst twee weken in quarantaine. De drie verdachten van de rellen in Blankenberge waren vrijdagmorgen dus niet aanwezig op de zitting.

De advocaten van D.B. (18) uit Jette, A.D. (18) uit Sint-Gillis en M.B. (19) uit Brussel waren niet akkoord met de afwezigheid van hun cliënt. “Mijn cliënt heeft bij zijn aankomst in de gevangenis een negatieve coronatest afgelegd”, verduidelijkt meester Yen Buytaert, raadsman van A.D. “Hij kon hier dus perfect aanwezig geweest zijn. Zijn persoonlijke aanwezigheid is volgens mij van belang, zodat mijn cliënt zelf zijn zegje kan doen.”

Op aandringen van de verdediging stelde de voorzitter van de raadkamer de behandeling van het dossier uit naar 14 uur, zodat de verdachten toch kunnen overgebracht worden.