Verdachte relschopper komt dan toch niet voorwaardelijk vrij na beroep parket: intussen is vijfde verdachte aangehouden Siebe De Voogt

14 augustus 2020

Een van de drie jongemannen die maandag werd aangehouden na de rellen op het strand van Blankenberge is door de Brugse raadkamer vrijgelaten onder voorwaarden. A.D. (18) uit Sint-Gillis blijft echter nog minstens twee weken in de cel, nadat het parket beroep aantekende tegen z'n vrijlating. De aanhouding van twee andere verdachten werd wél verlengd. Intussen raakte ook bekend dat in hetzelfde dossier een vijfde aanhouding heeft plaatsgevonden.



De behandeling van de zaak voor de raadkamer in Brugge verliep niet zonder problemen. Door de coronamaatregelen werden de drie verdachten vrijdagmorgen aanvankelijk niet overgebracht. Na aandringen van de verdediging werd de zaak om 14 uur toch nog behandeld. In tegenstelling tot begin deze week, toen de verdachten in ontbloot bovenlijf en met enkel een zwemshort aan voor de onderzoeksrechter verschenen, kwamen de drie Brusselse jongeren deze keer wel met kleren naar het gerechtsgebouw. Hun advocaten bepleitten bijna drie kwartier hun voorwaardelijke vrijlating.

Wijk Stuyvenbergh

Na een kort beraad besloot de voorzitter van de raadkamer om een van de verdachten vrij te laten onder voorwaarden: de 18-jarige A.D. uit Sint-Gillis. “Een logische beslissing”, vond zijn advocaat Yen Buytaert na afloop. “Op het moment dat de vele beelden het tumult tonen op het strand, was mijn cliënt al weggeleid door de politie. Hij had met de rellen zelf dus niets te maken.” Volgens enkele bronnen zou de man, net als de twee anderen, deel uitmaken van de Brusselse stadsbende van de wijk Stuyvenbergh in Laken. Alle verdachten ontkennen dat echter met klem. “Zij kennen elkaar uit de bewuste wijk, maar zijn gewoon kennissen. Ze kwamen zaterdag niet samen naar Blankenberge en maken geen deel uit van een of andere bende. Mijn cliënt is overigens nog nooit veroordeeld: niet in zijn jeugd en ook niet als volwassene. Hij staat gekend bij de politie, maar heeft een blanco strafblad.”

Kustverbod

De raadkamer koppelde wel verschillende voorwaarden aan de vrijlating van A.D. Zo krijgt de jongeman voorlopig een verbod om naar de kust te komen. De politie in zijn woonplaats zal dat geregeld controleren. “Hij kreeg ook een contactverbod met de andere betrokkenen, een alcohol- en drugsverbod en moet zijn financiële en administratieve begeleiding verderzetten”, aldus zijn advocaat. Een uur na de beslissing van de raadkamer maakte het parket bekend dat ze beroep aantekenen tegen de vrijlating. A.D. moet zo binnen twee weken voor de KI in Gent verschijnen. Tot dan blijft hij al zeker in de cel.

Nieuwe arrestatie

Vrijdagmiddag verlengde de raadkamer wél de aanhouding van M.B. (20) uit Brussel en D.B. (18) uit Jette met een maand. “Ook mijn cliënt ontkent dat hij aanstoker was van de rellen”, reageerde advocate Annelien Welvaert, die M.B. vertegenwoordigt.

Afgelopen week pakte de politie al een vierde relschopper uit het Brusselse op. De 17-jarige kreeg door de jeugdrechter uiteindelijk een werkstraf opgelegd. Intussen maakte het Brugse parket dat vrijdag in hetzelfde dossier een vijfde aanhouding plaatsvond. Een 18-jarige man, eveneens uit het Brusselse, verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Die zal beslissen of hij nog een maand langer in de cel moet blijven.