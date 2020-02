Verdachte in cel voor brandstichting in kelder van appartementsgebouw: vijf bewoners moesten dit najaar naar ziekenhuis Siebe De Voogt

25 februari 2020

Een 29-jarige Bruggeling zit in de cel op verdenking van brandstichting in een appartementsgebouw langs de Haelenstraat in Blankenberge. In de nacht van 1 op 2 november moesten vijf bewoners naar het ziekenhuis worden overgebracht, omdat ze te veel rook binnenkregen. De verdachte – de vriend van een bewoonster – ontkent elke betrokkenheid.

Bijna vier maanden na de zware brand in een appartementsgebouw langs de Haelenstraat in Blankenberge zit een verdachte in de cel. Het gaat om de vriend van een bewoonster. Speurders verdenken Z.A. (29) uit Brugge ervan de brand in de nacht van 1 op 2 november te hebben aangestoken. Het vuur ontstond wellicht rond 6.30 uur en ging onmiddellijk gepaard met een enorme rookontwikkeling. De bewoners van drie appartementen waren op het moment van de brand aanwezig. Door de rookontwikkeling konden zij echter niet meteen hun woningen verlaten langs de trappenhal.

Aanzienlijke schade

Vier personen, waaronder een mama en haar twee kindjes, werden via een ladder naar beneden gehaald. De bewoonster van de bovenste verdieping kon met de ladderwagen geëvacueerd worden. Het vijftal kreeg teveel rook binnen en moest voor nazicht overgebracht worden naar het ziekenhuis. Ze liepen gelukkig geen brandwonden op en mochten in de loop van de voormiddag snel naar huis. De brandweer had het vuur zelf relatief snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat het gebouw binnenin aanzienlijke schade opliep. Drie appartementen liepen zware rookschade op en werden tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Uit de eerste vaststellingen na de brand rees al het vermoeden dat het vuur werd aangestoken in de kelder van het gebouw. Een branddeskundige van het parket bevestigde die these.

Verdachte ontkent

Bijna vier maanden lang bleef het stil rond het onderzoek naar de brandstichting. Tot afgelopen weekend. Een 29-jarige Bruggeling werd door de politie in de boeien geslagen en opgesloten achter de tralies. Het parket leidde hem voor de onderzoeksrechter en die besliste de man aan te houden. Z.A. kwam als de vriend van één van de bewoners van het getroffen appartementsgebouw in het vizier van het gerecht. Welke elementen de speurders verder tegen hem hebben, is vooralsnog onduidelijk. Ook naar een eventueel motief blijft het gissen. Z.A. had volgens zijn advocaat geen ruzie met zijn vriendin. “Mijn cliënt blijft z'n betrokkenheid ten stelligste ontkennen”, zegt meester Matthias Devriendt. “We hopen dat de komende onderzoeksdaden hem zullen vrijpleiten.”

In afwachting van dat verdere onderzoek verlengde de Brugse raadkamer de aanhouding van Z.A. dinsdagmorgen met een maand. De verdediging gaat niet in beroep tegen die beslissing.