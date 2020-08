Velodroom maakt 87ste fiets in teken van 750 jaar Blankenberge: “Mét paraplu, want het regende vroeger vaak tijdens de zomer” Bart Huysentruyt

05 augustus 2020

17u59 0 Blankenberge Thierry Monbaliu, eigenaar van de attractie Lustige Velodroom op de Zeedijk, maakte voor het 750-jarige bestaan van Blankenberge een nieuwe gekke fiets. Die steekt speciaal in het thema van het feestjaar en met de nodige gekke twists.

Op de wielen staan smiley’s, het kader is in de stadskleuren zwart en wit, het zadel komt van een schommel en er staat een paraplu op...tegen de regen. “Uiteraard", grapt Thierry Monbaliu. “Het regende vroeger toch vaak tijdens de zomer." Het is al de 87ste gekke fiets in de Lustige Velodroom. “Ik heb evenveel fietsen als jaren dat we actief zijn", stelt de uitbater vast. “Het is leuk om op die manier Blankenberge weer wat in de kijker te zetten. En we hopen uiteraard ook om de fiets vaak te kunnen verhuren. Hij is geschikt voor jong en oud en valt nu al erg in de smaak. Het hobbelwiel en de toeters en bellen maken hem helemaal af.”