Vanaf 23 uur geen muziek meer op terrassen in Blankenberge Mathias Mariën

01 oktober 2019

10u39 0 Blankenberge Vanaf heden mag er vanaf 23 uur geen muziek meer gespeeld worden op terrassen in Blankenberge. Dat heeft het college van burgemeester en schepenen beslist. Met het nieuwe muziekreglement wil de stad overlast voor buurtbewoners tegengaan.

“We krijgen te veel klachten van omwonenden over zaken die tot heel laat muziek spelen in open lucht. We vinden het goed dat er veel te doen is in onze stad, maar we moeten de kerk in het midden houden”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). Daarom mogen terrassen vanaf 1 oktober enkel nog muziek spelen van 10 tot 23 uur. Zaken die nadien nog voor problemen zorgen kunnen zich aan extra maatregelen verwachten.

Verder wordt het muziekstopuur dat al van in 2002 van kracht was afgevoerd. Daardoor mochten cafés tijdens juli en augustus muziek draaien tot 3 uur. Voor het organiseren van speciale activiteiten zoals fuiven of optredens moeten horecazaken een bijkomende toelating verkrijgen van het college van burgemeester en schepenen. Die activiteiten mogen maximaal twaalf keer per jaar en twee maal per maand plaatsvinden. Het schepencollege kan hierop wel afwijkingen verlenen.