Vanaf 18 mei opnieuw markten in Blankenberge, hetzij met aangepast aanbod Mathias Mariën

29 april 2020

18u12 80 Blankenberge Het stadsbestuur van Blankenberge heeft beslist om de wekelijkse markt weer te laten plaatsvinden vanaf maandag 18 mei. De plaatsen zijn voorlopig enkel voorbehouden voor abonnementhouders die voeding aanbieden.

In een volgende fase wordt er bekeken hoe de overige standhouders op een veilige manier deel kunnen uitmaken van het marktgebeuren. 18 mei is geen toevallig gekozen datum. Woensdag beslisten de kustburgemeesters om vanaf die dag opnieuw tweedeverblijvers en eigenaars van stacaravans te verwelkomen in de kustgemeenten en dus ook in onze badstad. “De heropstart van de markt koppelen we aan de komst van tweedeverblijvers”, zegt schepen van Markten Benny Herpoel. “We willen zoveel mogelijk inzetten om de levensnoodzakelijke voorzieningen vlot te laten verlopen. Dit kan enkel toegelaten worden met inachtname van de nodige veiligheidsmaatregelen, zoals het garanderen van de social distancing. Door mensen ook de mogelijkheid te geven om voeding op de markt te kopen, willen we de lokale supermarkten ontlasten van de eventuele extra toestroom van mensen vanaf 18 mei.”