Van goochelillusies tot buikspreekpoppen: bekendste clown van Vlaanderen houdt na 35 jaar uitverkoop Bart Huysentruyt

29 februari 2020

18u43 0 Blankenberge Uit het hele land en zelfs daarbuiten komen goochelaars dit weekend langs in een loods in Blankenberge, waar clown Papa Chico na 35 jaar carrière een grote uitverkoop houdt. Van illusies en buikspreekpoppen tot carnavalskostuums: ieder vindt er wel zijn meug. “We verhuizen naar een kleinere opslagruimte, dus het was tijd om te schoffelen”, zegt de artiest.

Haal eens een stukje goocheldecor in huis. Dat is de boodschap in de loods langs de Gildestraat in Blankenberge van waaruit clown Papa Chico, geboren als Pierre Hauters (66), dit weekend een grote uitverkoop houdt. Naast de goochelspullen kan je er ook veel materiaal van zijn cateringbedrijf vinden: van hoge walking dinertafels tot bestek. Maar het meest indrukwekkende zijn natuurlijk de attributen die hij als clown 35 jaar lang heeft gebruikt.

Chico Junior

“Ik ben officieel met pensioen, maar in de praktijk doe ik toch nog zo'n tachtig shows per jaar", zegt Pierre Hauters. “We verhuizen onze spullen binnenkort naar een kleinere loods in Zedelgem, dus moeten we afscheid nemen van heel wat materiaal uit de goedgevulde carrière.” We, dat zijn Papa Chico en zijn zoon Chico Junior, die eigenlijk Jan Hauters heet. Het duo is vaak samen op pad. Ze zijn wellicht de bekendste clowns van het land.

Duifjes

De collectie oogt indrukwekkend met Thaise ijsmachines, een champagne- en discobar, een jukebox, maar ook buikspreekpoppen, decors, illusies om mensen dooreen te zagen of te doen zweven tot duifjes. Je kan het zo gek niet bedenken of je vindt het in de ruimte van Papa Chico. “Van sommige dingen moet ik met spijt in het hart afscheid nemen, maar zolang ik er nog een correcte prijs kan voor krijgen, ben ik tevreden. Er komen heel veel goochelaars uit alle hoeken van het land langs. Zondag heb ik ook collega’s uit Noorwegen op bezoek. Maar ook de mensen van Het Witte Paard in Blankenberge hebben hier al spullen gehaald. En de KSA nam volksspelen mee.”

Dagje ouder

Papa Chico had meer dan 75 illusies. “Iemand die zo’n verzameling verkoopt: dat is eigenlijk uniek”, zegt de clown. “We waren niet alleen bezig met goochelen, maar ook met ander entertainment. Daarom ook kunnen we zoveel materiaal te koop aanbieden.” De bekende clown denkt bovendien stilaan aan afscheid nemen. Zijn gezondheid is niet meer opperbest en de goochelaar wordt een dagje ouder. Ook zondag verwachten de goochelaars nog veel volk in hun loods. Er is nog heel wat te koop: “Een volledig casino, volksspelen, dinertafels, schilderijen, springkastelen, carnavalskostuums en noem maar op. Iedereen is hier welkom.”