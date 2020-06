Van 310.000 euro naar 184.000 euro: kelner die jarenlang uitbater Oesterput bestal, moet in beroep minder terugbetalen Cedric Matthys

23 juni 2020

18u06 0 Blankenberge In h et Gentse hof van beroep is het doek gevallen in de zaak rond de stelende kelner Tom M. De 41-jarige man, die jarenlang het bekende restaurant Oesterput in Blankenberge bestal, moet aan de uitbater 184.000 euro in plaats van 310.000 euro terugbetalen. Daarenboven krijgt hij een celstraf van twee jaar, waarvan één jaar met uitstel. Zaakvoerder Piet Devriendt is tevreden. “Hopelijk kan ik deze hele periode eindelijk achter mij laten.”

“Ik wil het gerecht en de politiediensten bedanken voor al hun werk.” Piet Devriendt is nog geëmotioneerd als we hem dinsdagnamiddag opbellen. De uitbater van de Oesterput in Blankenberge heeft zojuist te horen gekregen dat zijn ex-werknemer Tom M. (41) ook in beroep veroordeeld is. De onderzoekers berekenden dat M. - die 24 jaar in de Oesterput werkte - met minstens 303.000 euro cash geld aan de haal ging. Eind 2018 oordeelde een rechter in Brugge dat de beschuldigde 310.000 euro moest betalen aan zijn vroegere werkgever. Het hof van beroep in Gent dringt die som nu terug tot 184.000 euro.

Veel mensen in Blankenberge spreken schande over de man. Ik weet dat hij wel degelijk 303.000 euro stal, maar begrijp dat het niet eenvoudig is om dat aan te tonen Piet Devriendt, uitbater restaurant Oesterput

“De kans dat ik dat geld ooit terugzie, is klein", laat Devriendt verstaan. “Ik ben tevreden dat ik deze hele periode achter mij kan laten. Tom is schuldig bevonden. Dat is wat telt. Jarenlang heeft hij geleefd als een oliebaron en toch vertrouwde ik hem volledig. Nog steeds heb ik moeilijk met het feit dat hij mijn vertrouwen heeft geschaad. Daarenboven verhuisde hij naar Mallorca. Hij leeft daar nu als God in Frankrijk, zoals iedereen kan zien op Facebook. Veel mensen in Blankenberge spreken schande over de man. Ik weet dat hij wel degelijk 303.000 euro stal, maar begrijp dat het niet eenvoudig is om dat aan te tonen.”

Camerabeelden

De grootschalige diefstal kwam in oktober 2016 aan het licht. De boekhouder van Piet Devriendt lichtte de Blankenbergenaar in over zijn kasverliezen. Volgens de man moest er iets aan de hand zijn in zijn zaak. Hij raadde Devriendt dan ook aan om zijn camerabeelden beter in het oog te houden. Door deze hint viel het masker van Tom M af. De zaakvoerder zag hoe zijn personeelslid dag na dag geld uit de kassa nam. In twee weken tijd was er al om en bij de 800 euro verdwenen. M. gaf toe dat hij al jaren stal, maar betwistte in de rechtbank het geraamde bedrag.

Coronavirus

De hele zaak sleepte in totaal bijna vier jaar aan. Tom M. vroeg via zijn advocaten vaak om uitstel. Zo moest het proces normaal gezien begin december al voorkomen in beroep, maar toen was hij naar eigen zeggen aan het werk in Mallorca. Hij vroeg om het proces “buiten het seizoen te behandelen”. De raadsheren gingen hierop in, al raakte de beklaagde ook midden mei niet in de rechtbank. Toen verwees hij naar het coronavirus waardoor het vliegverkeer grotendeels stillag.

Dat M. ook dinsdag niet naar de uitspraak kwam luisteren, hoeft weinig te verbazen. Toch zal hij binnenkort terug naar België moeten komen. Naast de torenhoge geldsom is de man ook veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan één jaar met uitstel. Zodra hij een oproepingsbrief ontvangt, moet hij zich aandienen in de gevangenis. “Dat hij veroordeeld is, zal hij wel lezen in de krant”, voegde procureur Peter De Smet eraan toe.

Meer over België

Blankenberge

Brugge

Facebook

Frankrijk

Gent

God

Mallorca