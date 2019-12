Vaders gaan elkaar te lijf na problemen tussen hun tienerzonen: rechter geeft aanstoker 6 maanden cel Siebe De Voogt

04 december 2019

13u45 7 Blankenberge Een 40-jarige Nederlander heeft in de Brugse rechtbank 6 maanden cel met uitstel gekregen voor verboden wapendracht, opzettelijke slagen en doodsbedreigingen in Blankenberge. M.T. ging een vader te lijf met een mes, nadat diens stiefzoon problemen zou gehad hebben met zijn zoon.

De feiten speelden zich op 26 januari af in Blankenberge. Die avond rond 18.30 uur werd de politie naar de stationsomgeving geroepen. Een man had er een tiental jongeren bedreigd met een mes, nadat ze zijn zoon hadden lastiggevallen. Bij aankomst van de politie was de verdachte te voet vertrokken, maar de agenten konden hem wat verder in de Vramboutstraat staande houden. M.T., een 40-jarige Nederlander die in de stad woonde, was volgens de agenten bijzonder opgefokt. De man riep dat hij wilde dat ze zijn zoon met rust zouden laten en dat hij ze desnoods zelf zou zoeken en een kopje kleiner zou maken. Het mes van 20 centimeter lang had hij naar eigen zeggen gekocht via Ali Express.

De agenten lieten M.T. beschikken, maar nog geen uur later maakte de man opnieuw problemen in de Kerkstraat. Hij bloedde uit zijn neus en riep dat hij hen zou kapot maken. “Ik koop een pistool en ga hen afknallen”, klonk het. Onderzoek wees uit dat het kort voordien bij de woning van M.T. tot een confrontatie was gekomen tussen de man en de stiefvader van een schoolgenoot van zijn zoon. De tieners zouden al even problemen gehad hebben met elkaar. M.T. had de man geslagen met het lemmet van het mes. Het slachtoffer had vervolgens zelf een vuistslag uitgedeeld om zichzelf te beschermen. M.T. kwam voor zijn proces nooit opdagen. Het parket vorderde 8 maanden cel, maar zo ver kwam het woensdagmorgen niet. De rechter hield rekening met de context waartegen de feiten zich afspeelden en legde de Blankenbergenaar 6 maanden cel met uitstel op. Aan het slachtoffer moet hij 500 euro schadevergoeding betalen.